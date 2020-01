Duitse autoproductie op laagste niveau sinds 1997 TT

06 januari 2020

15u39

Bron: Belga 0 Economie De autoproductie in Duitsland is in 2019 voor het derde jaar op rij gedaald. Vorig jaar ging het om een afname met 9 procent, tot 4,7 miljoen auto's, of het laagste niveau sinds 1997. Dat blijkt uit cijfers van industriefederatie VDA.

In 2018 werden door de Duitse auto-industrie, een belangrijke pijler van de economie van het land, nog 5,12 miljoen wagens gebouwd, toen al een stevige daling met 9,3 procent ten opzichte van een jaar eerder. In 2017 was er sprake van een daling met 1,8 procent.

De autoverkoop in Duitsland nam vorig jaar toe, maar de Duitse autobouwers hebben duidelijk minder wagens uitgevoerd, door "de daling van de internationale vraag". De export daalde op jaarbasis met 13 procent, tot 3,5 miljoen stuks.