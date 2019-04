Duits chemieconcern Bayer slachtoffer van cyberaanval KVE

De Duitse chemiereus Bayer is slachtoffer geworden van een cyberaanval die meer dan een jaar geleden begon. Voorlopig is er nog geen bewijs dat er gegevens zijn gelekt, zo melden Duitse media vandaag.

De hackersgroep Winnti had toegang tot het bedrijfsnetwerk van Bayer. "Sporen van een cyberaanval door Winnti werden begin 2018 ontdekt, en toen zijn belangrijke onderzoeken gestart", verklaarde Bayer aan twee radiozenders. De chemiereus erkende dat "een serieuze poging is gebeurd om het bedrijf aan te vallen", maar er is geen bewijs dat er gegevens zijn gelekt.

De hackers van Winnti hebben gebruikgemaakt van 'malware' of schadelijke software om het bedrijfsnetwerk te bespioneren. Het centrum tegen cybercriminaliteit in Noordrijn-Westfalen, waar de hoofdzetel van Bayer is gevestigd, wil voorlopig geen informatie vrijgeven om het onderzoek te vrijwaren.

Voormalig hoofd van de Duitse inlichtingendiensten, Gerhard Schindler, verklaarde aan de media dat het moeilijk is om een hackersgroep in verband te brengen met een land. Volgens de twee radiozenders zat de hackersgroep Winnti ook achter de aanval tegen technologiebedrijf ThyssenKrupp in 2016. IT-beveiligingsexperts en de Duitse veiligheidsinstanties vermoeden dat Winnti namens de Chinese staat cyberaanvallen uitvoert.