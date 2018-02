Duits cao-conflict in metaal- en elektronica-industrie opgelost IB

06 februari 2018

03u59

Bron: Belga 0 Economie In het cao-conflict in de Duitse metaal- en elektronica-industrie hebben de onderhandelaars deze nacht in Stuttgart een akkoord bereikt. De lonen zullen vanaf april 2018 ongeveer 4,3 procent stijgen. Ook kunnen werknemers voortaan hun arbeidstijd voor de duur van 2 jaar verminderen tot 28 uren per week. In ruil krijgen de werkgevers ook speelruimte naar boven voor de arbeidstijd.

De loonevolutie in Duitsland is ook van belang voor ons land. Ze bepaalt de mate waarin de Belgische lonen mogen stijgen, de zogenaamde loonnorm.

De 'vier' voor de komma doet pijn, zei Stefan Wolf, hoofd van werkgeversorganisatie Südwestmetall, na afloop van de onderhandelingen. Maar er is een lange looptijd van 27 maanden overeengekomen en dus is er planningszekerheid. "Ik ben ervan overtuigd dat de nieuwe cao zorgvuldig uitgebalanceerd is", zei Wolf. Roman Zitzelsberger, hoofd van IG Metall in Baden-Württemberg, zegt dat IG Metall op essentiële punten resultaat heeft behaald. "We hebben als cao-partner in Baden-Württemberg het bewijs geleverd dat we belangrijke thema's weloverwogen kunnen regelen."

Complexe oplossingen

Beide onderhandelaars zeggen dat de oplossingen zeer complex zijn. "Dat is de moeilijkheid de waanzinnig complexiteit van het hele systeem. Het is een opgave dat nu aan het publiek, de bedrijven en de werknemers uit te leggen", zei Wolf.

De overeenkomst in Baden-Württemberg geldt als modelakkoord voor de ongeveer 3,9 miljoen werknemers van de metaal- en elektronica-industrie in heel Duitsland. Normaal gezien nemen de overige zes cao-gebieden de bepalingen van het modelakkoord over.