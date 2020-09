Ducarme en RSVZ lanceren gratis telefoonnummer voor zelfstandigen in nood Redactie

03 september 2020

13u04

Bron: Belga 0 Economie Er is een gratis telefoonnummer in het leven geroepen waar zelfstandigen terechtkunnen die het psychologisch zwaar hebben als gevolg van de coronacrisis. Ze zullen er doorverwezen worden naar de juiste hulpverleners. Dat meldt federaal minister van Zelfstandigen Denis Ducarme (MR), die het initiatief nam.

Ondanks de steunmaatregelen voor de zelfstandigen en de kmo-sector die de verschillende overheden de voorbije maanden namen, hebben velen het erg zwaar. Vaak kunnen ze financieel maar moeilijk rondkomen. "Dit stelt hen bloot aan een risico op burn-out, depressie of zelfs zelfmoord", zegt minister Ducarme. "Om hen te steunen, heb ik aan de RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen, red.) gevraagd een gratis telefoonnummer te activeren om de zelfstandigen met psychologische moeilijkheden naar de juiste diensten te begeleiden.”

Ducarme wijst erop dat preventieve gezondheidszorg een bevoegdheid is van de deelstaten, maar dat de telefonische hulpverlening net bedoeld is om de zelfstandigen in nood "naar de juist organisaties op het terrein door te verwijzen, in functie van hun woonplaats en hun specifieke noden".

Het gratis nummer 0800 20 118 is bereikbaar van maandag tot vrijdag, telkens van 8.30 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16 uur. Op de website van het RSVZ kan ook een overzicht teruggevonden worden van de verschillende maatregelen rond het sociaal statuut van zelfstandigen in het kader van de coronacrisis. Wie vragen heeft over die maatregelen, kan ook terecht op het nummer 0800 12 018.