Drie nieuwe bestemmingen voor VLM vanuit Antwerpen TT

03 april 2018

14u57

Bron: Belga 1 Economie VLM Airlines start op 4 juni drie nieuwe routes op. De luchtvaartmaatschappij zal driemaal per week naar het Schotse Aberdeen vliegen en vijfmaal per week naar de Duitse luchthavens Keulen-Bonn en Rostock.

VLM zal op maandag, woensdag en vrijdag naar Aberdeen vliegen. Op maandag is er een rechtstreekse terugvlucht. Op woensdag en vrijdag maakt de Fokker 50 op de terugweg naar Antwerpen een tussenstop in Birmingham.

De maatschappij mikt met de nieuwe route op de olie- en aardgassector. "Logisch, want enerzijds is Antwerpen de tweede belangrijkste petrochemische cluster in de wereld, anderzijds worden vanuit Aberdeen, een van de drukste helihavens van Europa, tal van helikoptervluchten uitgevoerd naar offshore boorplatformen in de Noordzee", zegt commercieel directeur Konstantijn Huys."

De route via Keulen-Bonn naar Rostock wordt op alle dagen gevlogen, behalve op woensdag en vrijdag. Er wordt benadrukt dat Keulen de vierde grootste stad van Duitsland is, met troeven op zowel historisch, cultureel en academisch vlak. Met de verbinding met Rostock hoopt VLM - ook voor Keulen-Bonn - op zowel zakenreizigers als vakantiegangers.

Met de drie nieuwe bestemmingen komt het totaal vanuit Antwerpen op acht, met nog verbindingen op Birmingham, London City, Maribor, München en Zürich.