Drie keer zoveel vacatures voor vrachtwagenchauffeurs op vijf jaar tijd

11 juni 2019

12u26

Het aantal vacatures dat de VDAB ontvangt voor vrachtwagenchauffeurs is op vijf jaar tijd verdrievoudigd. In 2014 waren het er 601, vorig jaar 1.803. In de voorbije twaalf maanden ontving de arbeidsbemiddelingsdienst 2.252 vacatures voor truckers, eind april stonden er daarvan 587 open. Omdat niet iedereen zomaar het gevraagde C of CE rijbewijs op zak heeft, organiseren Syntra Midden-Vlaanderen en Randstad Transport met ondersteuning van de VDAB opleidingstrajecten voor vrachtwagenchauffeurs. Vandaag hielden ze een infodag om de job en bijhorend opleidingstraject in de kijker te zetten.

“Net zoals in andere sectoren hebben de vergrijzing en de gunstige conjunctuur ook in de transportsector een grote impact en zorgen ze voor een tekort”, zegt Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van de VDAB. “Maar het zijn de specifieke kwaliteitsvereisten die maken dat dit een knelpuntberoep is en daarom extra aandacht verdienen. Er zijn namelijk maar weinig werkzoekenden met een passend rijbewijs en/of de nodige attesten.”

Volgens de VDAB moeten er meer werkzoekenden worden opgeleid tot vrachtwagenchauffeur. Een jaar geleden werd daarom beslist om extra capaciteit te creëren. Randstad Transport en Syntra Midden-Vlaanderen tekenden in op die vraag. Ze voorzien jaarlijks in zowat 200 opleidingstrajecten, via een traject waarbij ze een werkzoekende en een werkgever met elkaar matchen en vervolgens een individuele beroepsopleiding opstarten.

De werkzoekende start zijn of haar opleiding bij een bedrijf en volgt ondertussen praktijklessen bij de rijschool. Als de cursist de opleiding succesvol aflegt, neemt de werkgever hem of haar meteen in dienst.