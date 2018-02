Drie golven van automatisering tegen 2035 en 30% van jobs loopt hoog risico HR

06 februari 2018

18u08

Bron: Belga 7 Economie Tegen 2035 loopt ongeveer 30 procent van de banen een potentieel hoog automatiseringsrisico. Dat blijkt uit een studie van consultant PwC rond de banen van meer dan 200.000 werknemers in 29 landen, waaronder België.



"Gemiddeld werd in de 29 onderzochte landen het aantal banen met een potentieel hoog automatiseringsrisico aan het begin van de jaren twintig op hooguit 3 procent geschat, maar dit aandeel stijgt tot bijna 20 procent aan het einde van de jaren twintig en ongeveer 30 procent halverwege de jaren 2030", aldus PwC.

Het consultancybedrijf merkt op dat drie automatiseringsgolven eraan komen. De eerste, de algoritmegolf, is al volop aan de gang en betreft "het automatiseren van gestructureerde gegevensanalyses en eenvoudige digitale taken, zoals kredietwaardigheidsbepaling". Deze innovatiegolf kan begin jaren 2020 tot rijpheid komen.

Drones en robots

De uitbreidingsgolf is ook al aan de gang, maar komt waarschijnlijk later in de jaren 2020 tot rijpheid. De uitbreidingsgolf is gericht op het automatiseren van herhaalbare taken en informatie-uitwisseling en het verder ontwikkelen van drones, magazijnrobots en semi-autonome voertuigen.

In de derde golf, de autonomiegolf, die halverwege de jaren dertig tot rijpheid kan komen, is artificiële intelligentie (AI) steeds beter in staat om gegevens uit meerdere bronnen te analyseren, beslissingen te nemen en fysieke handelingen te verrichten met weinig of geen menselijke inbreng. "In die fase kunnen bijvoorbeeld volledig autonome bestuurderloze voertuigen op grote schaal hun intrede doen in de economie", aldus PwC.

Onderwijs

In België kan volgens PwC 4 procent van de banen potentieel geautomatiseerd worden tijdens de eerste golf, 18 procent tijdens de tweede golf en 30 procent tijdens de derde golf.

Het geschatte aantal bestaande banen met potentieel hoge automatiseringscijfers halverwege de jaren dertig verschilt sterk per bedrijfstak, van 52 procent voor transport en opslag tot slechts 8 procent voor de onderwijssector.

Hoogopgeleide werknemers met een universitair diploma of hoger lopen gemiddeld veel minder risico dan werknemers met een laag tot gemiddeld opleidingsniveau.