Drie Belgische bierbrouwers gezamenlijk in top 5 rijkste families ter wereld Joeri Vlemings

27 juni 2018

20u31

Bron: Bloomberg 23 Economie Je hebt rijk en je hebt ríjk. De 25 meest gegoede families ter wereld bezitten samen een kapitaal van maar liefst 1,1 biljoen dollar of, omgerekend, 863.388.135.300 euro. Dat blijkt uit de Bloomberg Billionaires Index. Opvallend: in de top vijf vinden we, weliswaar gezamenlijk, de drie Belgische bierbrouwersfamilies van AB Inbev terug.

De families die de top 25 van Bloomberg halen, zitten financieel gebeiteld, ook al wil de volksmond dat familiefortuinen vaak in drie generaties verkwanseld worden. Dat het niet evident is om welvaart generaties lang in dezelfde clan te houden, hebben overigens ooit toonaangevende families met namen als Pulitzer, Vanderbilt en Woolworth al aangetoond.

Bloomberg vergelijkt het enorme vermogen dat de 25 clans vertegenwoordigen met de marktkapitalisatie van Apple, of met alle deposito's van Citigroup samen, of met het totale bruto binnenlands product van Indonesië, en het is telkens méér.

Geen Gates of Zuckerberg

Het financieel blad stelt wel dat die vermogens moeilijk te berekenen vallen. De rijkdom van wereldberoemde families als de Rothschilds of de Rockefellers is té verspreid om er nog een eind aan te kunnen knopen. Heel wat dynastieën hebben hun fortuin door de jaren heen ook zodanig verpakt dat de ware omvang ervan erg obscuur is. En geslachten die hun welstand voornamelijk uit staatsmiddelen puren, zoals de koninklijke familie van Saoedi-Arabië, zijn eveneens niet opgenomen in de lijst.

Technologische goeroes Bill Gates en Mark Zuckerberg vallen er ook naast, omdat ze ervoor kozen zich in te schrijven in Warren Buffett's Giving Pledge, wat betekent dat ze het grootste deel van hun welvaart aan filantropische doeleinden schenken.

Wie er dan wél in staan, zijn deze 25 families.

1. Familie Walton, van 's werelds grootste retailer (qua inkomsten dan): Walmart. Kapitaal: 151,5 miljard dollar (130 miljard euro). De keten staat garant voor een jaarlijkse verkoop voor zo'n 500 miljard dollar verdeeld over 12.000 winkels wereldwijd. Het familiekapitaal beslaat drie generaties en bouwde zich op sinds 1945, toen Sam Walton zijn eerste winkel kocht. Zijn oudste zoon Rob vertegenwoordigde de tweede generatie. Vandaag zit zijn kleinzoon Steuart Walton in de raad van bestuur van Walmart.

2. Familie Koch van Koch Industries. Kapitaal: 98,7 miljard dollar (85,3 miljard euro). De vier broers Frederick, Charles, David en William erfden de olieraffinaderij van hun vader Fred. Ruzie zorgde ervoor dat Frederick en William het familiebedrijf verlieten in 1980. Vandaag is de jaarlijkse omzet van Koch Industries zo'n 100 miljard dollar.

3. Familie Mars van het gelijknamige snoepje. Kapitaal: 89,7 miljard dollar (77,5 miljard euro). Als kind leerde Frank Mars, geboren in 1883, al zelf chocolaatjes met de hand te dippen. Het leidde later tot de wereldbekende merken M&Ms, Milky Way en Mars. Inkomsten: meer dan 35 miljard dollar, waarvan meer dan de helft afkomstig is van dierenverzorgingsproducten. Het bedrijf is volledig in familiehanden.

4. Families Van Damme, De Spoelberch en De Mevius van Anheuser-Busch Inbev. Vermogen: 54,1 miljard dollar (46,8 miljard euro). Het collectief bedrijf van de drie Belgische families gaat al terug tot de veertiende eeuw. De familie Van Damme kwam er in 1987 bij, toen Piedboeuf en Artois samensmolten tot Interbrew. Dat fuseerde in 2004 met het Braziliaanse AmBev tot InBev, dat in 2008 dan weer huwde met Anheuser-Busch. Vandaar de huidige naam van het bedrijf: AB Inbev. Weetje: Stella Artois werd in 1926 gelanceerd als kerstbier.

5. Familie Dumas van handtassenmerk Hermes. Kapitaal: 49,2 miljard dollar (42,5 miljard euro). Het is de verdienste van Jean-Louis Dumas (gestorven in 2010) geweest om van Hermes een wereldspeler in de sector van de luxemode te maken. Maar het bedrijf gaat al terug tot Thierry Hermes, die in 1837 begon met de fabricatie van rij-uitrusting voor edelmannen.

De overige 20 rijkste families van de wereld

6. Wertheimer, Chanel, 45,6 miljard dollar

7. Ambani, Reliance Industries, 43,4 miljard

8. Quandt, BMW, 42,7 miljard

9. Cargill en MacMillan, Cargill, 42,3 miljard

10. Boehringer, Von Baumbach, Boehringer Ingelheim, 42,2 miljard

11. Albrecht, Aldi, 38,8 miljard

12. Mulliez, Auchan, 37,5 miljard

13. Kwok, Sun Hung Kai Properties, 34 miljard

14. Cox, Cox Enterprises, 33,6 miljard

15. Pritzker, Hyatt Hotels, 33,5 miljard

16. Lee, Samsung, 30,9 miljard

17. Rausing, Tetra Pak, 30,9 miljard

18. Thomson, Thomson Reuters, 30,9 miljard

19. Johnson, SC Johnson, 28,2 miljard

20. Dassault, Dassault Group, 27,8 miljard

21. Duncan, Enterprise Product Partners, 26 miljard

22. Hoffmann en Oeri, Roche, 25,1 miljard

23. Hearst, Hearst Corporation, 24,5 miljard

24. Lauder, Estee Lauder, 24,3 miljard

25. Ferrero, Ferrero, 22,9 miljard