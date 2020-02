Dow Jones verliest 4,4 procent in één dag HLA

27 februari 2020

23u01

Bron: Belga 8 Economie De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag in vrije val geraakt door zorgen over het oprukkende coronavirus. De belangrijkste graadmeters verloren deze week al meer dan 10 procent. Wall Street beleefde sinds de crisis in 2008 niet meer zo’n slechte week. De Dow Jones-index sloot 4,4 procent (1.190,95 punten) lager op 25.766,64 punten, het grootste dagverlies in punten ooit.

De breed samengestelde S&P 500 verloor ook 4,4 procent tot 2.978,76 punten en techbeurs Nasdaq speelde de composite-index 4,6 procent kwijt op 8.566,48 punten.

Techreus Microsoft gaf aan door het virus de doelen voor zijn pc-tak niet te gaan halen en werd 7,1 procent lager gezet. Apple-baas Tim Cook gaf juist aan dat de productie in China weer op gang kwam. Desondanks werd Apple 6,5 lager gezet. AB InBev, dat ook een notering heeft in New York, kelderde 9 procent. De grootste bierbrouwer ter wereld voelt de uitbraak van het nieuwe coronavirus in zijn resultaten en kampt met een aanzienlijke daling van de vraag in China.

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) liet weten dat de uitbraak van het virus tot flinke verstoringen in de aanvoer van handelswaar vanuit met name Azië zal leiden. Daardoor zal de afname van de wereldhandel de komende maanden waarschijnlijk doorzetten.

Ook de Europese beurzen sloten vandaag af met flinke verliezen. de Bel20 sloot af met 5 procent in het rood, het slechtste dagresultaat in bijna vier jaar.