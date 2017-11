Dossier rond Arco belandt juridisch op de lange baan: verjaring niet uitgesloten jv

In het Arco-dossier blijkt dat de pleidooien in de omvangrijke rechtszaak van ruim 2.000 coöperanten, bijgestaan door het advieskantoor Deminor, pas in juni 2021 worden gehouden. Dat is zeven jaar na de start van de procedure en bijna tien jaar na de val van Dexia en grootaandeelhouder Arco, zo schrijven De Tijd en L'Echo. Zelfs een verjaring valt niet uit te sluiten.

Deminor dagvaardde meerdere Arco-vehikels, ex-Arco-topvrouw Francine Swiggers, de Belgische staat en Belfius. In het getouwtrek tussen de partijen over de agenda van de rechtszaak heeft Deminor aan het kortste eind getrokken. Erik Bomans, partner van het advieskantoor, reageert teleurgesteld. "De tegenpartijen probeerden de zaak zo lang mogelijk te rekken. Daar zijn ze in geslaagd."

Er lopen nog andere rechtszaken rond Arco, waaronder die van advocaat Geert Lenssens, namens de actiegroep Geld terug van Arco, tegen Belfius. Die wordt pas volgend jaar gepleit omdat Belfius Arco dagvaardde. Lenssens heeft ook een procedure tegen de staat in de pijplijn zitten.

Alle rechtszaken worden mogelijk overbodig als de regering tijdig met een alternatief voor de afgeschoten Arco-staatsgarantie komt. Maar zonder plan B van de overheid dreigt verjaring voor de coöperanten die geen juridische stappen hebben gezet, waarschuwt Bomans.