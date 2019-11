Doorbraak in handelsconflict: VS en China gaan importheffingen afbouwen KVE HR

07 november 2019

08u48

Bron: Belga 0 Economie China en de VS zijn overeengekomen om de handelsheffingen die ze elkaar hebben opgelegd, terug te draaien. Het gaat daarbij om de extra tarieven van de afgelopen maanden. Dat heeft het Chinese ministerie van Handel bekendgemaakt.

Het afbouwen van de importheffingen gaat in stappen. Hoeveel en welke heffingen in eerste instantie zullen verdwijnen, moet nog worden afgesproken. Dat wordt een belangrijk onderdeel van het gedeeltelijke handelsakkoord waarover momenteel wordt onderhandeld. China en de VS hopen zo’n akkoord in de komende weken te bereiken.

Als de VS bevestigen dat beide landen de importheffingen op de schop nemen, zou dat een route naar het einde van de handelsoorlog kunnen betekenen. China’s belangrijkste eis in het conflict is al langere tijd dat Washington de door president Donald Trump ingestelde strafheffingen wegneemt.

De Amerikaanse president begon vorig jaar met het instellen van tarieven en inmiddels zijn er heffingen op vrijwel alle Chinese artikelen die uitgevoerd worden naar de VS. Peking heeft steeds gereageerd met tegentarieven.