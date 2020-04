Dochterbedrijven van airline Norwegian vragen faillissement aan, duizenden jobs in gevaar KVE

20 april 2020

15u01

Bron: Belga 6 Economie De Scandinavische luchtvaartmaatschappij Norwegian heeft het faillissement aangevraagd voor vier van haar dochtermaatschappijen die piloten en cabinepersoneel tewerkstellen. Zowat 4.700 jobs zijn in gevaar. De maatschappij verwijst naar het uitblijven van staatssteun in Zweden en Denemarken.

"De piloten en het cabinepersoneel in Scandinavië worden tewerkgesteld in dochterbedrijven van de Norwegian Groep. Helaas, ondanks de maatregelen die het bedrijf heeft genomen om de kosten te verlagen, bleef er voor de raden van bestuur van deze bedrijven geen andere mogelijkheid meer over dan het faillissement aanvragen", zegt het bedrijf in een persbericht.

Het gaat om Zweedse en Deense dochterbedrijven. "De impact van het coronavirus op de luchtvaart is ongezien. We hebben al het mogelijke gedaan om deze beslissing van de laatste uitweg te vermijden en hebben staatssteun gevraagd in Zweden en Denemarken", zegt CEO Jacob Schram.



In Noorwegen was er wel een vangnet waarbij de overheid de betaling van de lonen overnam, maar volgens het bedrijf bleek dat in Zweden en Denemarken niet mogelijk.

