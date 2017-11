Dit zijn de meest opvallende namen uit Paradise Papers redactie

20u14

Bron: Tijd, VRT NWS 9 Getty Images Koningin Elizabeth II. Economie De Paradise Papers leggen niet alleen banden tussen de entourage van de Amerikaanse president Donald Trump en Rusland bloot , ze onthullen ook de financiële constructies in belastingparadijzen van enkele wereldberoemdheden. Dit zijn de meest opvallende namen.

1. Koningin Elizabeth II

De Paradise Papers tonen aan dat de Britse koningin Elizabeth II een deel van haar privévermogen in een fonds op de Kaaimaneilanden heeft geïnvesteerd. Uit de documenten blijkt dat de Britse koningin Elizabeth investeert in een bedrijf dat tegen extreem hoge rente op afbetaling huishoudapparaten verkoopt aan Britse consumenten. Volgens De Tijd bevestigt een woordvoerder van Buckingham Palace de belegging.

2. Koningin Noor van Jordanië

Koningin Noor van Jordanië blijkt twee zogenaamde 'trusts' te hebben op Jersey, een van de Kanaaleilanden. De weduwe van koning Hoessein van Jordanië houdt vol dat ze zijn erfenis volgens "de hoogste ethische en wettelijke normen" beheert.

Getty Images Madonna.

3. Madonna

Madonna blijkt via een belastingparadijs in medische apparatuur te investeren. Ze reageert niet.

4. Bono

Bono had dan weer aandelen in een vennootschap op Malta die hij later inruilde voor aandelen van een vehikel op Guernsey, een ander Kanaaleiland. Dat is eigenaar van een winkelcentrum in Litouwen dat volgens De Tijd voor belastingontduiking is gebruikt. Bono laat weten dat hij alleen maar 'een passieve aandeelhouder' was.

REUTERS Bono.

5. Apple en co

Nike, Apple, Facebook, BNP Paribas en DHL: de Paradise Papers leiden naar een waslijst van ’s werelds grootste bedrijven. Elk product dat u koopt, lijkt wel naar een exotische belastingconstructie te leiden.

De Franse econoom Gabriel Zucman schat dat multinationals over de hele wereld elk jaar meer dan 600 miljard euro verschuiven naar constructies in belastingparadijzen, zo schrijven de onderzoeksjournalisten.

Apple is bijvoorbeeld gaan rondshoppen voor een nieuwe belastingconstructie in de Caraïben nadat het zijn constructie via Ierland had moeten opdoeken. Vorig jaar gaf de Europese Commissie Apple daarvoor nog een boete van 13 miljard euro.

Nog pittiger zijn de onthullingen rond Facebook en Twitter. Uit Paradise Papers blijkt dat Yuri Milner, Russisch miljardair en belangrijk investeerder in de twee sociaalnetwerkmastodonten, financiële banden had met twee bedrijven die eigendom zijn van de Russische overheid.

Indicaties dat het Kremlin invloed kreeg over Twitter en Facebook zijn er volgens het onderzoek niet

De linken tussen Milner, Twitter en Facebook waren al bekend. Maar zijn relatie met de financiële instellingen van het Kremlin worden nu pas onthuld. Indicaties dat het Kremlin invloed kreeg over Twitter en Facebook zijn er volgens het onderzoek niet.

6. Trudeaus rechterhand

In Canada zullen de Paradise Papers dan weer opschudding veroorzaken door een link met hun populaire eerste minister Justin Trudeau. Trudeaus rechterhand én geldschieter Stephen Bronfman heeft miljoenen dollars naar een trust op de Kaaimaneilanden versluisd. Op die manier ontweek hij belastingen in Canada, de VS en Israël.