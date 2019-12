Dit jaar al meer faillissementen dan in heel 2018 SPS TTR

02 december 2019

Bron: Belga 16 Economie In de eerste elf maanden van dit jaar zijn 10.676 bedrijven failliet verklaard. Dat zijn er bijna een vijfde (+18,9 procent) meer dan tijdens dezelfde periode vorig jaar en ook meer dan in heel 2018. Dat meldt handelsinformatiekantoor Graydon. Door die faillissementen zijn 19.451 jobs op de tocht komen te staan, een stijging met 18,8 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

De stijging doet zich voor in alle drie de gewesten. In Vlaanderen nam het aantal faillissementen in de eerste elf maanden toe met 24,3 procent tot 5.236, in Wallonië met 17,2 procent tot 2.654. In het Brussels gewest is de stijging iets bescheidener: +9,9 procent tot 2.743 faillissementen.

Volgens Graydon houdt 2019 wat faillissementen betreft gelijke tred met recordjaar 2013. Het ziet er naar uit dat dit jaar het op een na hoogste faillissementsjaar ooit zal worden. Tijdens de eerste elf maanden van recordjaar 2013 werden er slechts 521 faillissementen meer uitgesproken.

Wetswijzigingen

Aan de basis voor de forse toename van het aantal bedrijven dat dit jaar bankroet gaat, liggen een aantal wetswijzigingen, zegt Eric Van den Broele van Graydon. “Vandaag kunnen bijvoorbeeld ook vzw’s en vrije beroepen in faling gaan en zodoende een tweede kans krijgen. Daarnaast gebruiken verschillende rechtbanken ook de mogelijkheden die ze gekregen hebben om zogenaamde spookbedrijven op te doeken.”

Als gevolg van faillissementen van de werkgever, kwamen er in de eerste elf maanden van dit jaar 19.451 jobs op de tocht te staan. Het gaat om een stijging van 18,8 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Volgens Graydon blijft dat aantal echter ver onder de cijfers die genoteerd werden tijdens de crisisperiode, luidt het. Er waren negen failliete bedrijven die meer dan 100 mensen tewerkstelden, samen goed voor 1.944 jobs.