Dit is Berry. Berry runt de grootste bitcoinfabriek van Nederland In een gekoelde loods delven ruim duizend mijnapparaten het digitale goud Marc van den Eerenbeemt

Foto Raymond Rutting / de Volkskrant Berry van Mourik met mijncomputers in het kantoor van zijn bedrijf Koinz Trading in Lelystad. Economie Zelf geld maken, het klinkt als alchemie. Maar met digitale munten als de bitcoin is het mogelijk. Berry van Mourik runt naar eigen zeggen de grootste bitcoinfabriek voor particulieren van Nederland.

Nee, 'de eerste Nederlandse bitcoinfabriek voor particulieren' kan niet worden bezichtigd. Zelfs de locatie van de loods waar Van Mourik ruim duizend bitcoin-mijnapparaten heeft opgesteld (zegt hij) blijft geheim. Die geheimzinnigheid is een voorwaarde die de verzekeringsmaatschappij stelt, zegt bitcoinondernemer Berry van Mourik in zijn kantoortje op een industrieterrein in Lelystad.



Bedrijfsspionage is een ander risico dat hij uitsluit door de locatie van zijn bitcoinfabriek geheim te houden. Sukkels van inbrekers zouden kunnen denken dat ze in de loods zakken met bitcoins kunnen stelen. Terwijl die digitale munten veilig opgeslagen zijn op internet, in digitale portefeuilles, de zogenoemde 'wallets'.

Bijzondere onderneming

Of de productieplaats voor bitcoins van Van Mourik werkelijk bestaat, is voor de buitenstaander dus niet te controleren. Maar als het waar is wat hij vertelt, runt de voormalige autohandelaar een heel bijzondere onderneming die slim inspeelt op de huidige bitcoinhype. In de autohandel kwam de technicus een paar jaar geleden voor het eerst in contact met de digitale munt, waarvan de koers sinds zijn ontstaan vele malen over de kop is gegaan. In Dubai bleken ze zijn auto's graag af te rekenen in bitcoin. Dat was sneller en goedkoper dan betalen per bank.



Van Mourik ontdekte dat je met bitcoins niet alleen kunt handelen, maar ook dat je ze zelf kunt maken. Mijnen heet dat in bitcoinjargon - naar het Engelse mining, dat in het Nederlands gewoon 'delven' betekent. Traditioneel geld wordt door centrale banken geschapen, bitcoins en andere cryptomunten worden gemaakt door een netwerk van computergebruikers. Met de rekenkracht van hun computers 'graven' zij naar nieuwe bitcoins. Dat doen zij door het oplossen van complexe wiskundige raadsels. In ruil voor al dat rekenwerk krijgen ze bitcoins.

