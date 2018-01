Directie Vandemoortele hekelt "stakingspost van buitenstaanders" in Henegouwse Seneffe mvdb

Bron: Belga 0 Economie De stakingspost die deze ochtend werd opgetrokken aan de vestiging in Seneffe (Henegouwen) van voedingsbedrijf Vandemoortele, bestaat voor 90 procent uit mensen die niet van het bedrijf zijn. Dat zegt de directie. Ze herhaalt dat de werknemer voor wie gestaakt wordt, werd ontslagen omdat hij de fundamentele regels van het bedrijf niet volgde, en niet omdat hij ABVV-vakbondsafgevaardigde was.

"De onophoudelijke onrespectvolle gedragingen van de ontslagen technicus, zowel tegenover het personeel als tegenover de fundamentele regels van de bedrijfswerking, wogen negatief op de goede bedrijfswerking", stelt de directie. Zo overtrad de man, ondanks herhaaldelijke waarschuwingen, meermaals de minimale hygiënevoorschriften binnen het bedrijf.

Ik vraag me af hoeveel van de externe militanten van de socialistische vakbond écht weten waarover het gaat Jules Noten, CEO Vandemoortele

"Ik vraag me af hoeveel van de externe militanten van de socialistische vakbond écht weten waarover het gaat", wordt Vandemoortele-CEO Jules Noten in een persbericht geciteerd. "Noch het bedrijf, noch de vakbond me dunkt, kunnen aanvaarden dat er een gebrek is aan respect voor de collega's en voor de regels van het bedrijf, en dat de hygiëneregels niet worden toegepast."

De directie benadrukt dat het ontslag niets te maken heeft met de functie die de man had van hoofdafgevaardigde en dat hij niet omwille van een zware fout is ontslagen, "ondanks de zwaarwichtigheid van de feiten". Ze blijft openstaan voor overleg.

De vakbondsman van ABVV Horval (de socialistische vakbondscentrale voor voeding, horeca en toerisme) werd op 22 december ontslagen, volgens de vakbond zonder reden. Overleg tussen directie en vakbonden vorige vrijdag leverde niets op.