Directie: "KBC is niet bezig met grote oefening" IVA HA

09 maart 2018

04u15

Bron: Belga 20 Economie KBC is niet bezig met een "grote oefening". En exitregelingen waarbij medewerkers betaald thuis gezet worden, "zijn nu absoluut niet aan de orde". Dat zegt de bank-verzekeraar in een reactie op een artikel in De Tijd. De titel van het bericht stuit KBC tegen de borst.

'KBC zoekt uitweg voor 50-plussers', kopt De Tijd. Volgens de krant wordt de groep opgejaagd om nieuwe, meer IT-gerichte profielen aan te werven, omdat de digitalisering in de sector snel oprukt. De grote vraag is dan welke rol de oudere werknemers in die digitale wereld nog kunnen spelen, en of ze nog heropgeleid kunnen worden. Volgens De Tijd maken directie en bonden zich op voor sociale onderhandelingen over de oudere medewerkers.

"Absoluut niet aan de orde"

"Exitregelingen waarbij medewerkers betaald thuis gezet worden, zijn nu absoluut niet aan de orde", ontkent KBC de berichtgeving. "Bovendien wordt de foutieve indruk gewekt als zou KBC bezig zijn met een grote oefening, wat evenmin aan de orde is vandaag."

De bank zegt dat het zich voortdurend moet aanpassen aan de veranderde omstandigheden. "De jobs in de toekomst zullen er anders uitzien als vandaag. Dit stelt ons voor uitdagingen om onze medewerkers inzetbaar te houden", zegt het bedrijf. Maar dat is volgens KBC niet specifiek gekoppeld aan bepaalde leeftijdscategorieën.

Van de ruim 13.000 werknemers zijn er 4.400 51 jaar of ouder. Dat is ongeveer een op de drie. De helft is 46 jaar of ouder, schrijft De Tijd.

KBC voorziet al in "specifieke loopbaanbegeleidingsmaatregelen voor 50-plussers en eindeloopbaanmaatregelen via het Minervaprogramma, waarbij medewerkers stilstaan bij het einde van hun loopbaan en een keuze maken uit 5 tracks/loopbaantrajecten". Dat programma bestaat al sinds 2014. Werknemers kunnen bijvoorbeeld ingaan op bepaalde externe vacatures, waarbij KBC een deel van het loon bijpast.

Personeel

KBC wil vooral het verschil in aanpak met andere banken in de verf zetten. "Onze manier van omgaan met het personeel is totaal anders dan bij andere bedrijven", zegt een woordvoerster. "Het zou jammer zijn mochten we op dezelfde hoop gegooid worden."