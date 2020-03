Directie en christelijke vakbond van skeyes verzoenen zich: één stakingsaanzegging van de baan SVM

03 maart 2020

13u22

De directie van skeyes en de christelijke vakbond hebben een verzoening bereikt in het dossier van de samenwerking tussen de luchtverkeersleiders en hun militaire collega's. Daarmee is een stakingsaanzegging bij skeyes alvast van de baan, twee andere lopen nog.

"Er is een verzoening gevonden in het dossier van de samenwerking met Defensie", aldus woordvoerder Dominique Dehaene. "De stakingsaanzegging vervalt."

Vakbondsman Kurt Callaerts bevestigt. De vakbond ACV-Transcom had midden januari een aanzegging ingediend. Niet omdat die tegen de samenwerking tussen civiele en militaire luchtverkeersleiders is, maar omdat de modaliteiten te onduidelijk waren. "We hebben heel wat bijkomende informatie gekregen en er is een duidelijke tijdlijn afgesproken om de onvolledigheden uit te klaren voor het personeel van de luchtvaartinlichtingendiensten en de verkeersleiding", zegt Callaerts. Tegen juni zou al een eerste reeks zaken uitgeklaard moeten zijn.

Begin april staan bij skeyes verzoeningsvergaderingen gepland in het kader van twee andere stakingsaanzeggingen van ACV: eentje in verband met de ‘premie-uren’/overuren, de andere in verband met het ‘planningsmechanisme’ of de uurroosters voor de luchtverkeersleiders.