Directie Brussels Airlines ontkent dat er 190 banen op de tocht staan kv mv

12 mei 2018

05u17

Bron: Belga 23 Economie De integratie van Brussels Airlines in Eurowings, de lagekostendivisie van moedergroep Lufthansa, zou in Brussel zo'n 190 banen op de tocht zetten. Dat staat vandaag in De Tijd en L'Echo. Vooral bij het administratief personeel en de ondersteunende diensten zouden banen bedreigd zijn. De directie van Brussels Airlines ontkent dat er banen op het spel staan.

In februari kondigde Lufthansa aan dat Brussels Airlines verantwoordelijk wordt voor alle langeafstandsactiviteiten van zijn Eurowings-divisie, die bestaat uit de gelijknamige luchtvaartmaatschappij en Brussels Airlines. Meteen vreesden de vakbonden bij Brussels Airlines dat sommige ondersteunende diensten, waaronder de marketing, naar de Eurowings-hoofdzetel in Keulen zouden verhuizen.

De directie van Brussels Airlines benadrukt zaterdag dat er geen sociaal plan op tafel ligt bij de luchtvaartmaatschappij. Berichtgeving dat er zowat 190 banen op de tocht zouden staan is "helemaal niet correct", aldus woordvoerster Wencke Lemmes. "Het is net onze bedoeling om te groeien en we werven momenteel personeelsleden aan, ook administratieve krachten."

De piloten van Brussels Airlines leggen maandag en woensdag het werk neer na een maandenlang conflict met de directie over onder meer pensioenen, lonen en de balans tussen werk en privé. De directie hoopt de piloten maandag met een nieuw voorstel te kunnen overtuigen.