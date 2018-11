Directie bpost legt belangrijke voorstellen op tafel, maandag nieuwe vergadering met bonden TT

08 november 2018

21u08

Bron: Belga 4 Economie De directie en de sociale partners van bpost hebben de hele dag samengezeten rond een gemeenschappelijk bepaalde agenda. Er zijn "belangrijke en zeer concrete" voorstellen op de tafel gelegd. De voorstellen worden nu geëvalueerd en er is een nieuwe vergadering gepland op maandagochtend. Dat melden de directie en de sociale partners donderdagavond in een gemeenschappelijke verklaring.

Om de sereniteit van de gesprekken te bewaren, is er onderling afgesproken dat er geen verdere communicatie komt.

Bij bpost is sinds dinsdag een vijfdaagse staking aan de gang. Na de staking in de sorteercentra en de posttransporten zijn de bonden nog van plan te staken bij de postbodes (morgen 9 november), aan de loketten, bij de administratie en de callcentra (12 november) en bij de pakjesverwerking (13 november). De staking is gericht tegen onder meer de werkdruk en het personeelstekort bij bpost.