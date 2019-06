Dingen kopen of geld versturen met hetzelfde gemak als een berichtje? Facebook lanceert eigen cryptomunt Libra jv

18 juni 2019

11u17

Bron: BLOOMBERG/BELGA/DPA/AFP 8 Economie Het Amerikaanse technologiebedrijf Facebook lanceert de eigen virtuele munt Libra in 2020. Gebruikers kunnen daarmee aankopen doen. De cryptomunt zal beschikbaar zijn in Messenger en WhatsApp.

Facebook lanceert volgend jaar een eigen cryptomunt, de ‘Libra’, die moet toelaten om goederen te kopen of geld door te sturen met hetzelfde gemak als het versturen van een berichtje. Dat heeft de sociaalnetwerksite bekendgemaakt. Om de munt te beheren, begint Facebook een nieuw onderdeel, Calibra.

Libra is een zogeheten ‘stablecoin’, bedoeld om grote waardeschommelingen te vermijden zodat de cryptomunt kan worden gebruikt voor dagdagelijkse transacties, in tegenstelling tot meer volatiele cryptomunten zoals Bitcoin.

“Libra moet een nieuw betaalmiddel bieden buiten de traditionele bancaire en financiële circuits”, klinkt het. “Een instrument dat in het bijzonder interessant kan zijn voor mensen die niet bij het bancaire systeem terechtkunnen, met name in de ontwikkelingslanden”, aldus Facebook. “Calibra stelt je in staat om Libra’s naar bijna iedereen met een smartphone te sturen, net zo gemakkelijk en snel als een sms’je en vrijwel gratis.”

Het bedrijf ziet voor zich dat mensen op den duur Libra’s gebruiken om rekeningen te betalen, een kop koffie te kopen of met het openbaar vervoer te reizen.

De Bitcoin, die tien jaar eerder het licht zag, is al vaker in een negatief daglicht gekomen, onder andere omdat de cryptomunt gebruikt zou worden voor witwasoperaties. Facebook maakt zelf ook een ernstige vertrouwenscrisis door, na een reeks schandalen rond het beheer van persoonlijke gegevens.

Gebruikers van de nieuwe cryptomunt zullen op hun smartphone over een digitale portefeuille, ‘Calibra’, beschikken, die direct geïntegreerd is door Facebook in zijn diensten Messenger en WhatsApp. Daarmee zullen ze aankopen kunnen doen en geld versturen of ontvangen. Libra is een open systeem. Dat betekent dat de programmeercode vrij van rechten is en dat elke ontwikkelaar, bedrijf of instelling het kan in zijn diensten kan integreren.

De komst van Facebook in de wereld van de cryptomunten zou volgens kenners een keerpunt kunnen vormen voor die sector, aangezien hierdoor de digitale munten gepopulariseerd kunnen worden bij het grote publiek.

Facebook heeft het beheer van Libra toevertrouwd aan een onafhankelijke entiteit, gevestigd in het Zwitserse Genève. Het gaat om een alliantie, de Libra Association, waarbij tot dusver 28 bedrijven betrokken zijn, waaronder de financiële dienstverleners Visa, Mastercard, Paypal en Stripe. Dat moet de integratie in de betaalsystemen makkelijker maken. Voorts doen bedrijven mee zoals Vodafone, Ebay, Booking.com, Spotify, Uber en Lyft. Tegen het moment dat Libra van start gaat, hoopt Facebook op meer dan honderd leden in de alliantie.

Facebook laat er geen twijfel over bestaan dat Libra uiteindelijk een wereldmunt zal worden, waarmee alles overal gekocht kan worden. Voor gebruikers moet het eenvoudig worden om geld tussen Libra en andere munteenheden te wisselen. Met een link naar de bankrekening zou de Libra op de smartphone direct omgezet kunnen worden.

De sociaalnetwerksite verzekert dat hij geen toegang zal hebben tot de financiële gegevens van de gebruikers.