Dieselprijs nadert laagste niveau van dit jaar tvc

08 augustus 2019

10u06

Bron: Belga 144 Economie De maximumprijs van diesel gaat morgen omlaag. Wie diesel (B7) tankt, betaalt dan nog maximaal 1,468 euro per liter. Dat is 4,4 cent per liter minder dan nu. Dat meldt de federale overheidsdienst Economie vandaag.

De dieselprijs nadert zo het laagste niveau van dit jaar. Dat niveau - 1,447 euro per liter - stond in de eerste dagen van 2019 in de tabellen.

Ook lpg wordt morgen goedkoper. De maximumprijs daalt met 3,3 cent per liter tot 0,424 euro per liter.

De prijsdalingen zijn een gevolg van de noteringen van de olieproducten op de internationale markten, aldus de FOD Economie.