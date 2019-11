Diesel vanaf morgen duurder tvc

18 november 2019

10u12

Bron: Belga 2 Economie Dieselrijders kunnen zich morgen aan hogere pompprijzen verwachten. De maximumprijs voor een liter diesel (B7) stijgt 1,4 cent tot 1,5390 euro per liter. Dat meldt de federale overheidsdienst Economie.

Ook LPG wordt duurder. De maximumprijs stijgt morgen 2,4 cent per liter tot 0,5500 euro per liter.

Aanleiding voor de prijsstijgingen is het duurder worden van olieproducten of biocomponenten op de internationale markten.