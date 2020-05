Diesel blijft met voorsprong meest gebruikte brandstof in België kv

14 mei 2020

19u48

Bron: Belga 1 Economie Diesel blijft met voorsprong de meest gebruikte brandstof in België. Het aandeel in het totale brandstoffenverbruik daalde tussen 2018 en 2019 met 4 procent, maar bleef wel nog steeds 75 procent uitmaken. Dat blijkt uit cijfers van de Belgische Petroleum Federatie.

De statistieken van inschrijvingen van nieuwe voertuigen tonen dat de dieselwagen terrein prijsgeeft, ten voordele van voornamelijk benzinewagens. "Door de gelijktrekking van de accijnzen op diesel ten opzichte van die op benzine, is het fiscaal voordeel van diesel sinds midden 2018 verdwenen", aldus de federatie.

De Belgische raffinaderijen hebben vorig jaar iets meer dan 35 miljoen ton olieproducten geproduceerd, een toename met 2,8 procent ten opzichte van 2018. De productie van benzine (4,3 miljoen ton) en diesel (14,7 miljoen ton) steeg licht.

De accijnzen op de brandstoffen leverden de Belgische staat vorig jaar 5,64 miljard euro op. Ten opzichte van 2010 (4,57 miljard euro) gaat het om een toename met 23 procent.



Het aantal tankstations in België blijft stabiel op 3.100. Meer dan 6.400 mensen (31 december 2018) werken in België in de olie-industrie.