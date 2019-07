Dienstencheques populairder dan ooit RL

22 juli 2019

04u20

Bron: Belga 0 Economie Vlamingen laten zich meer dan ooit helpen in het huishouden. In 2018 kochten we met z'n allen 86,8 miljoen dienstencheques, 2,6 miljoen méér dan het jaar voordien. Ook het aantal gebruikers zit in de lift, net als het aantal poetsvrouwen. Dat schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen maandag.

Volgens het jaarverslag van het Departement Werk en Sociale Economie kochten de 744.930 Vlaamse gebruikers vorig jaar samen ruim 86,8 miljoen cheques. In vier jaar tijd is dat een stijging met liefst 15,4 miljoen stuks of werkuren. Al die huishoudelijke klussen werden geklaard door 102.195 werkkrachten of ruim 7.000 méér dan twee jaar eerder.

Een werknemer in de dienstenchequesector - in 98 procent van de gevallen een vrouw - gaat wekelijks gemiddeld 2,2 uur aan de slag per gebruiker. Dat lijkt weinig, maar is wellicht een gevolg van het feit dat één gezin vaak meerdere gebruikers telt, wegens fiscaal interessanter. Van al de poetshulpen heeft 43 procent een migratieachtergrond, de meesten onder hen zijn van Oost-Europese origine. De gemiddelde gebruiker is dan weer een dertiger of veertiger, heeft kinderen en in 90 procent van de gevallen ook een job.