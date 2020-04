Dienstenchequebedrijven moeten minstens 25 procent van verhoogde tegemoetkoming investeren in veiligheidsmateriaal SVM

04 april 2020

13u54

Bron: Belga 2 Economie De dienstenchequebedrijven moeten vanaf maandag minstens 25 procent van de verhoogde tegemoetkoming besteden aan veiligheidsmateriaal voor werknemers. Dat laat minister van Werk Hilde Crevits weten.



Dienstenchequebedrijven die aan de slag zijn of opnieuw aan de slag gaan, krijgen tijdelijk een hogere subsidie. De subsidie stijgt van 14,36 euro tot 23 euro, raakte eerder al bekend. Dit moet de ondernemingen de kans bieden om de extra kosten waarmee ze door de crisis geconfronteerd worden deels te dekken.

Alle ondernemingen kunnen gebruikmaken van deze maatregel, ook als ze vandaag gesloten zijn en beslissen om hun dienstverlening opnieuw op te starten. Zo investeert Crevits middelen die in de coronaperiode niet uitgegeven worden weer in de sector. Volgens eerste ramingen gaat het met deze maatregelen over een bedrag tussen de 30 en 50 miljoen euro.

Van handschoenen tot opleiding

De verhoogde tegemoetkoming moet voor minstens een kwart besteed worden aan veiligheidsmateriaal voor werknemers. Dat kan gaan van handschoenen, ontsmettingsgels en papieren zakdoeken tot opleiding en vorming rond de juiste reflexen en handelingen in tijden van corona. Ook kosten voor de verdeling van het materiaal kunnen met die verhoogde tegemoetkoming betaald worden.

Het uitgangspunt is en blijft dat een werknemer die ziekteverschijnselen vertoont niet mag werken en dat er geen dienstverlening aangeboden wordt bij een gebruiker die symptomen heeft. Dienstenchequebedrijven hebben onder andere de plicht om werknemers en gebruikers grondig te informeren over bijvoorbeeld de risicofactoren voor besmetting.

Goed verlucht

Werknemers hebben de plicht bezorgdheden over gebruikers te melden, twijfel over veiligheid en toegankelijkheid van de werkplek te melden en afstandsmaatregelen op de werkplek en tijdens het vervoer van en naar de werkplek in acht te nemen. Werknemers hebben ook de plicht om zoveel mogelijk met handschoenen te werken en voldoende papieren zakdoeken bij te hebben.

De gebruiker garandeert een veilige werkplek door voldoende mogelijkheden om handen te wassen, een propere handdoek en een desinfecterend middel te voorzien. Ook moet de werkplek altijd goed verlucht worden en moet alle contact vermeden worden. Wie met papieren dienstencheques werkt, legt die op voorhand klaar.

