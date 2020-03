Deze sectoren zijn tijdens coronacrisis op zoek naar extra personeel HR

Bron: Eigen berichtgeving 0 Economie Volgens minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) zijn we in België op weg zijn naar 1 miljoen tijdelijk werklozen. Het coronavirus legt grote delen van de arbeidsmarkt volledig stil. Toch zijn er ook uitzonderingen: werkgevers die sinds de uitbraak van het virus net op zoek zijn naar extra personeel. Wie een centje wil bijverdienen, kan terecht in de deze sectoren.

Een en ander blijkt uit een rondvraag in de uitzendsector. Die zoekt momenteel vooral personeel voor supermarkten. “Winkels zoals Delhaize zoeken massaal extra krachten”, zegt Lieven Van Nieuwenhuyzen, woordvoerder van Accent. “Om zieken te vervangen, of mensen die thuisblijven om voor de kinderen te zorgen. Ze zoeken ook extra mensen om de rekken te vullen, die door hamsteraars zijn geplunderd.”

Ook Randstad zoekt personeel voor supermarkten. “Voor een grote retailer kregen we zopas een vraag om 300 extra krachten te zoeken”, zegt arbeidsmarktdeskundige Jan Denys. Vooral rekkenvullers, maar er is ook extra personeel nodig om te laden en lossen.



Voor al die transporten zijn er natuurlijk ook chauffeurs nodig. “In de sector van transport en logistiek merken we een stijging”, klinkt het bij Accent. “Zeker voor leveringen van e-commerce.”

Daarnaast is de vraag naar personeel voor de voedingssector gestegen. “Frituren, broodjeszaken en pizzeria’s hebben extra mensen nodig, zowel om eten te maken als om het aan huis te leveren”, vervolgt Lieven Van Nieuwenhuyzen. “Ook bakkers en slagers zoeken extra personeel. En het bezoek aan drive-in restaurants is exponentieel toegenomen, want daarvoor zoekt McDonald’s mensen. Ook in de voedselindustrie zijn er vacatures.

Terwijl de bouwsector grotendeels is stilgevallen, is de schade er toch minder groot dan verwacht. “Een deel van de sector houdt stand”, zegt Van Nieuwenhuyzen.

Randstad heeft ook vacatures voor paramedici en zorgpersoneel “Rusthuizen zijn op zoek naar invallers voor personeel dat ziek thuis zit”, klinkt het.

Studenten en flexi-jobs

Of ze die mensen ook vinden? “Bij mensen die met hun job moeten stoppen door de coronamaatregelen, kijken we of we ze kunnen overplaatsen”, zegt Denys. “Dat kan, als de kwalificaties overeenkomen. Anderzijds merken we ook dat er mensen zijn die nu liever niet willen werken.”

Accent heeft een app ‘NowJobs’, die zich specifiek richt op studenten en flexi-jobs. “We zien dat die nu echt boomt”, zegt Van Nieuwenhuyzen. “Het gaat om mensen die noodgedwongen thuis zitten. Een deel van hen wil zich nuttig maken en een of meerdere dagen per week iets bijverdienen.”

“Maar laat ons duidelijk zijn”, zegt Paul Verschueren van esctorfederatie Federgon tenslotte. “Dit zijn de uitzonderingen die de regel bevestigen. Want de globale vraag naar tijdelijke werknemers is door de coronacrisis sterk gedaald.”

