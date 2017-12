Deze maand koopt Belg pakjes en... huizen redactie

06u40

Bron: eigen berichtgeving 2 ANP XTRA Economie In december gaan 50% méér huizen en appartementen van de hand dan in de andere maanden van het jaar. Dat meldt Century 21, de grootste vastgoedgroep van het land, op basis van cijfers van de afgelopen jaar. De laatste maand is daarmee goed voor één op de acht transacties.

De belangrijkste reden voor die piek is de vakantie: kandidaat-kopers hebben meer tijd om rond te kijken. Ook in andere vakanties stijgt de verkoop. Maar ook het feit dat de makelaars een tandje bijsteken om hun 'targets' te halen, speelt een rol. Een derde verklaring zit in de wetgeving. Elk jaar verandert er op 1 januari wel iets aan wetten die met de aan- of verkoop van een woning te maken hebben. En bijna altijd maakt dit de transactie duurder. December is dan de laatste kans om aan die meerprijs te ontsnappen.