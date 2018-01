Deze Carrefour-winkels zijn nog steeds gesloten Drie vestigingen heropenen deze week de deuren HA

29 januari 2018



Bron: Belga 0 Economie De drie winkels van Carrefour die na de aankondiging vorige week van de herstructurering nog steeds gesloten zijn, zullen in de loop van de week de deuren opnieuw openen. Dat meldt de Franstalige christelijke bediendebond CNE. Het gaat om de vestigingen Belle-Ile (Luik), Haine-Saint-Pierre (La Louvière) en Zinnik (Soignies).

CNE ontmoette vandaag werknemers van Carrefour. De vakbond blijft vastberaden, klinkt het, maar de drie winkels zullen deze week opnieuw opengaan.

Zaterdag waren nog zestien winkels, bijna allemaal hypermarkten, gesloten. Het ging onder meer om de hypermarkt in Genk die met sluiting bedreigd wordt, en verschillende winkels in het Brusselse.

Eerder meldde CNE dat de winkel in Haine-Saint-Pierre nog tot woensdag de deuren gesloten zou kunnen houden.

De directie van Carrefour maakte vorige week op een bijzondere ondernemingsraad bekend dat er een herstructurering komt in het Belgische netwerk, die gevolgen kan hebben voor maximaal 1.233 werknemers. Het gaat om 1.053 personeelsleden van de hypermarkten en 180 op de hoofdzetel van Carrefour in Evere. Twee hypermarkten, in Genk en Luik, zouden worden gesloten. Andere winkels moeten inkrimpen.