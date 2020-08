Deze bedrijven kunnen na 1 september nog beroep doen op tijdelijke werkloosheid uit overmacht wegens corona HR

26 augustus 2020

06u23

Bron: Belga 0 Economie Vanaf 1 september kan 42 procent van de bedrijven nog een beroep doen op tijdelijke werkloosheid uit overmacht door het coronavirus, zegt hr-dienstenbedrijf Acerta op basis van een eigen steekproef bij 28.000 werkgevers uit de private sector. Volgens Acerta gaat het dan vooral om horecazaken, kappers en schoonheidsspecialisten, fitnesscentra en de kleinhandel.

Bedrijven die in het tweede kwartaal (nog altijd) meer dan 20 procent van de werkuren verloren zagen gaan en dat hebben opgevangen met tijdelijke werkloosheid, kunnen dat ook na 1 september doen. “Tijdelijke werkloosheid uit overmacht wegens corona geeft bedrijven ademruimte en het verschaft werknemers minstens tijdelijk financiële zekerheid”, zegt Ellen van Grunderbeek, juridisch adviseur bij het kenniscentrum van Acerta.

Uit de analyse van het hr-dienstenbedrijf blijkt nog dat 43 procent van de bedrijven in het tweede kwartaal geen gebruik maakte van de optie.

Meer dan de helft van de bedrijven komt dus vanaf 1 september niet meer in aanmerking. “Dat betekent niet dat zij geen coronaschade (meer) zouden ondervinden. Voor deze bedrijven zijn er nog andere vangnetten en daar komt de klassieke economische werkloosheid weer eerst in beeld. Om werkgevers tegemoet te komen, is daar een versoepelde overgangsregeling afgesproken.”

Omzet- of productiedaling van 10%

Om in aanmerking te komen moet een werkgever een omzet- of productiedaling van minstens 10 procent kunnen aantonen tegenover hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Ook de ondernemingen die niet tot de zwaarst getroffen categorie behoren, letten nu extra op de kosten, aldus nog Acerta. Een op de vijf werkgevers kijkt zo naar mogelijkheden om op loonkosten te besparen door bonussen of variabel loon te verlagen.

Lees ook:

‘Septemberfacturen’ wegen nog zwaarder door corona: met deze 10 tips hou je ze onder controle (+)



Aanpak coronacrisis kost nu al 15 miljard: “Vroeg of laat moeten we betalen” (+)