Dexia duikt 759 miljoen in het rood

11 september 2020

02u41 0 Economie Het verder ontmantelen van de restbank Dexia blijft voor verliezen zorgen. In de eerste jaarhelft boekte ze een malus van 759 miljoen euro, al werd dit resultaat sterk beïnvloed door de coronapandemie. In dezelfde periode van 2019 kleurde het resultaat 546 miljoen euro rood.

De financiële groep Dexia ging tijdens de wereldwijde bankencrisis ten onder. De Belgische overheid haalde de Belgische activiteiten uit het concern en herdoopte die in Belfius. Het overblijvende deel moest van Europa te gelde worden gemaakt. Het komt er nu op aan om dit te doen met zo weinig mogelijk verliezen voor de aandeelhouders. Dat zijn de Belgische en de Franse overheid. Zij staan ook garant tegenover de schuldeisers van de bank.

Eind vorig jaar beschikte Dexia nog voor 121 miljard euro aan activa. Ter vergelijking: bij de start van de afslankingsoperatie was dat nog 650 miljard euro. Door de coronacrisis kon de bank de voorbije maanden echter minder portefeuilledelen verkopen dan gebruikelijk.

Sinds 1 juli staat Dexia niet langer onder het toezicht van de ECB, maar van de Franse toezichthouder en de Nationale Bank van België

Een belangrijk onderdeel in het resterende pakket is de Italiaanse bank Dexia Crediop. Die kwam de voorbije dagen voor 100% in handen van Dexia, nadat die daartoe de medeaandeelhouders BPM en BPER Banca had uitgekocht. Dit maakt de weg vrij voor Dexia om alle strategische opties te bekijken van een verkoop tot een liquidatie.

Leningen

Daarnaast omvat het restpakket van Dexia onder meer nog een portefeuille uitstaande leningen. Volgens Pierre Crevits, die recentelijk Wouter Devriendt opvolgde als topman, is de kwaliteit ervan goed. Ze is ook maar beperkt blootgesteld aan sectoren die zwaar getroffen zijn door de coronapandemie.

Het beheer van de restbank leverde in het eerste halfjaar een verlies op van 759 miljoen euro. Volgens de bankleiding is daarvan 380 miljoen euro recurrent. Het saldo is voornamelijk het gevolg van de coronacrisis. Die zorgt er namelijk voor dat de marktwaarde van de activa, de prijs die de instelling zou krijgen mocht ze nu alles moeten verkopen, is gedaald.

Sinds 1 juli staat Dexia overigens niet langer onder het rechtstreekse toezicht van de Europese Centrale Bank, die waakt over de belangrijkste financiële instellingen in het eurogebied. De restbank werd een categorie lager gezet en wordt nu gecontroleerd door de Franse toezichthouder en de Nationale Bank van België.

