Deutsche Bank sluit een vijfde van haar bankkantoren in Duitsland

22 september 2020

16u43

Bron: Belga 0 Economie Deutsche Bank, de grootste bank van Duitsland, gaat een vijfde van al haar kantoren in Duitsland sluiten. Volgens de bank komt dat door de opmars van het digitaal bankieren, die door de coronapandemie nog werd versneld.

“We willen zo snel mogelijk het aantal bankkantoren verminderen van 500 tot zowat 400", verklaarde Philipp Gossow, de verantwoordelijke voor retailbanking, op een conferentie georganiseerd door Handelsblatt.

De plannen moeten wel nog worden besproken met de vakbonden in de ondernemingsraad.

Het jobverlies dat gepaard gaat met de sluiting van de kantoren, maakt deel uit van de 18.000 ontslagen die een jaar geleden werden aangekondigd door de voorzitter van het directiecomité, Christian Sewing.

Duitsers bankieren steeds meer online. Tijdens de lockdown was er een toename met 7 procent. En volgens Gossow aanvaarden klanten ook meer dan vroeger dat er geen bankkantoor meer ter beschikking is. Voor eenvoudige bankdiensten kunnen de klanten van Deutsche Bank nu ook terecht bij de 800 kantoren van Postbank, na een lange integratie. En voor meer gecompliceerde bankdiensten, beschikt Deutsche Bank over zeven gespecialiseerde regionale centra.

In de banksector in Europa is een algemene beweging aan de gang van minder fysieke kantoren en meer online diensten.