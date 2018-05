Deutsche Bank overweegt bijna een op de tien banen te schrappen bvb

23 mei 2018

16u53

Bron: Belga 0 Economie Deutsche Bank overweegt om tot 10.000 banen te schrappen, of bijna een tiende van het personeelsbestand. Dat bericht de Wall Street Journal. Vooral de divisie investeringsbankieren zou getroffen worden. De Duitse bank wilde vandaag geen commentaar geven op het bericht.

De nieuwe topman van Deutsche Bank, Christian Sewing, had eerder al drastische ingrepen aangekondigd bij het investeringsbankieren. Die afdeling is voor de bank een last geworden. Daarbij komt de fusie van Deutsche Bank met Postbank, die eveneens vele banen kan kosten. In eerdere berichten klonk het dat de komende vier jaar zowat 1.500 jobs zullen verdwijnen door vrijwillig vertrek of natuurlijke afvloeiing.

Sewing, die sinds begin april aan het hoofd van de bank staat, heeft na een mager eerste kwartaal het tempo voor de reorganisatie van het concern opgevoerd. "We gaan met onze bank een andere koers varen. Er is geen tijd te verliezen", zei hij bij de presentatie van de tussentijdse cijfers.