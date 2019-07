Deutsche Bank in vizier van Amerikaanse justitie KVE

11 juli 2019

08u13

Bron: Belga 0 Economie Deutsche bank ligt in het vizier van de Amerikaanse Justitie, wegens haar banden met het Maleisische investeringsfonds 1MDB waarrond vorig jaar een grootschalig corruptieschandaal uitbrak. Dat berichten verschillende Amerikaanse media.

Het Amerikaanse Departement van Justitie onderzoekt in hoeverre de Duitse bank de Amerikaanse wetten heeft overtreden toen ze in 2014 het investeringsfonds hielp bij een kapitaalsverhoging van 1,2 miljard dollar. Mogelijk was daarbij sprake van witwassen.

Het onderzoek maakt deel uit van een groter onderzoek naar het Maleisische investeringsfonds 1MDB. Deutsche Bank is de tweede bank wier rol wordt onderzocht, eerder gebeurde dat al voor de Amerikaanse investeringsbank Goldman Sachs. Een vroeger directielid van die bank ging aan de slag bij Deutsche Bank.

Tim Leissner, een voormalig medewerker van Goldman Sachs die schuldig pleit in het corruptieschandaal rond 1MDB, zou de autoriteiten de weg naar Deutsche Bank gewezen hebben, zeggen bronnen aan de Wall Street Journal. Deutsche Bank zelf bevestigt haar volledige medewerking met het onderzoek.

Ook in het verleden lag de grootste bank van Duitsland al onder vuur in de VS. Verschillende affaires kostten de bank 18 miljard dollar aan boetes en gerechtskosten. Deze week kondigde Deutsche Bank een omvangrijke herstructurering aan, waarbij een vijfde van haar personeelsbestand, of 18.000 banen, moeten verdwijnen.