Deutsche Bank gaat bonussen selectiever toekennen om kosten te besparen HR

08 januari 2019

18u09

Bron: ANP 0 Economie Deutsche Bank gaat de pot voor bonussen met 10 procent verlagen vergeleken met 2017 om zo kosten te besparen. Dat meldden ingewijden rond de grootste bank van Duitsland aan persbureau Bloomberg.

In 2017 kende Deutsche Bank ongeveer 2,2 miljard euro aan bonussen toe. Volgens de ingewijden gaat de bank nu selectiever te werk met het toekennen van bonussen. Het blijft wel de bedoeling dat goed presterend personeel met bonussen binnen het bedrijf wordt gehouden. Een definitief besluit over de hoogte van de bonussenpot hangt naar verluidt af van de resultaten in het vierde kwartaal.

Deutsche Bank heeft een moeilijk jaar achter de rug met veel wisselingen in de top, een grootscheepse reorganisatie die gepaard gaat met banenverlies en een sterk gedaalde beurskoers.

Bekijk ook: