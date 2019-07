Deutsche Bank gaat 18.000 banen schrappen nla

07 juli 2019

17u36

Bron: Belga 1 Economie Deutsche Bank, de grootste Duitse bank die al jaren in moeilijkheden verkeert, heeft vandaag aangekondigd 18.000 banen te willen schrappen tegen 2022. Dat is goed voor een vijfde van het personeelsbestand.

"De herstructurering zal resulteren in een vermindering van het aantal voltijdsequivalenten met 18.000 tegen 2022, om het personeelsbestand terug te brengen tot ongeveer 74.000 mensen", zei de bank in een mededeling.

Een uitgebreide bedrijfsherstructurering brengt Deutsche Bank in het tweede kwartaal in de rode cijfers.

Inclusief de lasten van de herstructurering verwacht de grootste bank van Duitsland een verlies van ongeveer 500 miljoen euro vóór belastingen en 2,8 miljard euro na belastingen in de periode van april tot eind juni.