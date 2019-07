Deutsche Bank gaat 18.000 banen schrappen en richt ‘bad bank’ van 74 miljard euro op nla/svm

Bron: Belga 1 Economie Deutsche Bank wil 18.000 banen schrappen tegen 2022. Dat is goed voor een vijfde van het personeelsbestand. De bank zal zich onder meer terugtrekken uit de aandelenhandel. De bank richt ook een bad bank op, waarin ze 74 miljard euro aan risicovolle activa parkeert. De grootste Duitse bank verkeerde al jaren in moeilijkheden. Het gaat om de grootste herstructurering in de geschiedenis van de bank.

De uitgebreide bedrijfsherstructurering brengt Deutsche Bank in het tweede kwartaal in de rode cijfers. Inclusief de lasten van de herstructurering verwacht de grootste bank van Duitsland een verlies van ongeveer 500 miljoen euro vóór belastingen en 2,8 miljard euro na belastingen in de periode van april tot eind juni. De herstructurering zal in totaal naar verwachting 7,4 miljard euro kosten.

Met het besparingsprogramma wil de bank de kosten tegen 2022 terugbrengen tot 17 miljard euro. Topman Christian Sewing had op de jaarlijkse algemene vergadering in mei al “zware bezuinigingen” aangekondigd.

Bad bank

Vandaag deelde Sewing mee dat de bank zich zal terugtrekken uit de aandelenhandel. Daarnaast moeten andere riskante handelsactiviteiten, zoals de handel in renteproducten, aangepast worden. Om de balansposten van deze bedrijfseenheden voor een bedrag van 74 miljard euro af te wikkelen, richt de bank een interne ‘bad bank’ op. De bank verschuift haar activiteiten tenslotte van investment banking naar Duitse zakelijke klanten. Deutsche Bank schrapt tot slot ook het dividend dit en volgend jaar.

Hoge boetes

De grootste bank van Duitsland verkeert al enige tijd in zwaar weer, met onder meer een gedaalde beurskoers en hoge boetes voor wantoestanden uit het verleden. Recentelijk liepen gesprekken over een samengaan met Commerzbank, een andere Duitse bank die het moeilijk heeft, op niets uit.

Eind maart had Deutsche Bank bijna 91.500 voltijds werknemers wereldwijd, waaronder een goede 41.500 in Duitsland. Het bedrijf is ook in ons land actief met een retailbank.