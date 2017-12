Dertien procent meer elektronische betalingen op laatste zaterdag voor kerstweekend AJA

Op de eerste grote koopzaterdag net voor het kerstweekend heeft Worldline, dat het betalingsverkeer regelt, 6,1 miljoen transacties genoteerd. Dat is dertien procent meer dan op diezelfde zaterdag vorig jaar.

Het betalingsverkeer werd bekeken tot 17 uur. Het gaat zowel om betalingen in de winkel als online in de webshop. Vorig jaar, op 23 december 2016 , werd er op één dag ruim 8,422 miljoen keer met een bankkaart betaald. Dat was een record wat betreft aantal elektronische betalingen.