Demir vraagt misbruik van technische werkloosheid te melden: "Dikke schande als dat zou gebeuren"

29 april 2020

16u30

Bron: Belga 12 Economie Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) roept op om bedrijven die hun werknemers één dag op tijdelijke werkloosheid zetten te melden bij de RVA. Op die manier zouden die personen recht hebben op een eenmalige tussenkomst in de water- en energiefactuur van ruim 200 euro. “Als er misbruik zou zijn, is dat een dikke schande", antwoordde ze op een vraag van sp.a-parlementslid Bruno Tobback.

Omdat heel wat mensen door het coronavirus deels of volledig terugvallen op tijdelijke werkloosheid neemt de Vlaamse overheid eenmalig en voor één maand de kosten voor water en energie over. Iedereen die minstens één dag tijdelijk werkloos is door de coronacrisis krijgt daarvoor een bedrag van 202,68 euro.

Maar heel wat bedrijven zouden hun werknemers slechts één dag op tijdelijke werkloosheid zetten, kaartte sp.a-parlementslid Bruno Tobback vandaag aan in de Commissie Energie van het Vlaams parlement. Die mensen verliezen weinig loon, maar krijgen wel automatisch de energiepremie van de Vlaamse overheid op hun rekening. "Hemeltergend als dat waar is", aldus Tobback.

Bevoegd minister Demir heeft geen cijfermateriaal over mogelijk misbruik van bedrijven, maar roept mensen wel op dat te melden aan de RVA, zodat die over kan gaan tot controle. "Als er misbruiken zijn, vind ik dat een dikke schande", zei ze. "Maar ik mag ervan uit gaan dat de meeste werkgevers van goede wil zijn en dat men daar niet van gaat profiteren."

“We willen snel kunnen tussenkomen”

Demir verdedigde ook het systeem om mensen vanaf één dag technische werkloosheid al een energiepremie toe te kennen. "We hebben ervoor gekozen om de korte weg te nemen, samen met de vakorganisaties die de uitbetalingen doen. Zij kunnen alle informatie van tijdelijke werkloosheid aan ons bezorgen tegen eind april en dan kunnen we vanaf half mei uitbetalen.”

“Stel dat we zouden zeggen dat mensen eerst twee of drie weken technisch werkloos moeten zijn vooraleer ze recht hebben op die premie, dan zou de uitbetaling pas voor september of oktober zijn. De RVA zou dan immers pas in augustus die gegevens kunnen controleren. We wilden snel tussenkomen voor de mensen die ineens geconfronteerd worden met minder loon. Ik zou niet in hun plaats willen zijn.”

