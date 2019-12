Deliveroo voor arbeidsrechtbank gedaagd voor RSZ-inbreuken jv

20 december 2019

08u35

Bron: belga 2 Economie Het arbeidsauditoraat van Brussel daagt maaltijdenkoerier Deliveroo voor de arbeidsrechtbank. Dat meldt L'Echo. Die beslissing volgt op een twee jaar durend onderzoek door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Het proces start op 20 januari in Brussel.

Na de invoering van de wet over de deeleconomie onder impuls van Alexander De Croo, moedigde Deliveroo zijn koeriers aan om hun contract te laten vallen en "dienstverlener" te worden. Die keuze wekte veel ongenoegen bij de koeriers.

In oktober 2017 boog het gerecht zich over de zaak. Daarbij werden 115 koeriers, Nederlandstalig en Franstalig, gehoord. Deliveroo zou goed hebben meegewerkt aan het onderzoek.

Het arbeidsauditoraat stapt nu naar de arbeidsrechtbank met een reeks mogelijke inbreuken, zoals het niet betalen van RSZ-bijdragen of lonen van koeriers. Dat zou naar verluidt kunnen leiden tot aanzienlijke schadevergoedingen ten voordele van de RSZ.

Het arbeidsauditoraat zal ook per brief voorstellen aan de in het onderzoek gehoorde Deliveroo-koeriers om zich nog aan te sluiten bij de procedure.