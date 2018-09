Deliveroo opent keuken voor restaurants, zodat ze maaltijden enkel via levering kunnen aanbieden HR

26 september 2018

19u15

Bron: Economie 1 Economie Deliveroo wil volgend jaar een eerste Deliveroo Editions-site in België openen. Daar kunnen restaurants gebruikmaken van een keuken om zo hun maaltijden enkel via levering aan te bieden. Dat laat de koerierdienst in een persbericht weten naar aanleiding van haar derde verjaardag in België.

Met de Deliveroo Editions-site kunnen restaurants uitbreiden en groeien in nieuwe stadzones, zonder zelf te moeten investeren in een locatie. Zo worden er extra jobs gecreëerd voor chefs en keukenpersoneel en wordt er extra werk gegenereerd voor de koeriers, klinkt het.

Momenteel werken ongeveer 2.500 fietskoeriers voor Deliveroo. Zij zijn sinds 1 februari aan de slag als zelfstandige. Voorheen waren ze in loondienst via een coöperatieve organisatie. De beslissing om de samenwerking met die organisatie stop te zetten, zorgde voor sociaal protest. In mei maakte het bedrijf bekend dat het de zelfstandige bezorgers een vernieuwd en gratis verzekeringspakket aanbiedt. Zo zijn ze gedekt door een ongevallen- en burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering. Aan het zelfstandigenstatuut wil het bedrijf evenwel niets wijzigen.

Sushi, pizza en hamburgers

In september 2015 startte de dienst in Brussel. De voorbije jaren breidde ze uit tot elf steden in België: Antwerpen, Gent, Luik, Mechelen, Leuven, Kortrijk, Charleroi, Waterloo, Brugge en Hasselt. In de zomermaanden zijn het er twaalf, want dan is Deliveroo ook beschikbaar in Knokke. In die drie jaar tijd hebben de fietskoeriers een miljoen maaltijden van zo'n 2.000 restaurants bezorgd, klinkt het nog. Vooral sushi, pizza en hamburgers zijn populair bij de gebruikers van de dienst.