Deliveroo-koeriers werken dan toch onder gunstige belastingstelsel van deeleconomie

26 september 2019

17u55

Bron: belga 0 Economie Het statuut van de deeleconomie, vrijgesteld van belastingen, is dan toch van toepassing op de koeriers van maaltijdleverancier Deliveroo. Dat meldt Deliveroo vanavond en het wordt bevestigd door de federale overheidsdienst Financiën.

De koeriers die in 2018 onder de deeleconomie bijgeklust hebben met Deliveroo, zullen van het statuut gebruik kunnen maken voor hun belastingaangifte. Die aangifte moest aanvankelijk ingediend zijn op 30 augustus, maar die termijn wordt verlengd tot 30 september, zo meldt de fiscus. De koeriers zullen niet bestraft worden door de vertraging.

Deliveroo benadrukt dat de koeriers ook in de toekomst onder het statuut van de deeleconomie zullen kunnen blijven bijverdienen. "Deliveroo zal ervoor zorgen dat onze manier van werken overeenstemt met de vereisten van de Belgische deeleconomie", meldt de onderneming.

Dienstprestaties

Maandelijks ontvangt Deliveroo naar eigen zeggen honderden aanvragen van koeriers die onder dit specifiek statuut leveringen willen doen. "Dit statuut biedt hen immers flexibiliteit, vereist weinig administratie waardoor ze sneller en gemakkelijker met Deliveroo aan de slag kunnen gaan, en het laat hen volop van hun inkomsten genieten", klinkt het.

De FOD Financiën had eerder bezwaar geuit en laten weten dat Deliveroo een noodzakelijke voorwaarde niet respecteerde; het bestaan van een overeenkomst tussen twee particulieren over de handel in diensten, in dit geval tussen de koerier en de klant.

De FOD Financiën benadrukt dat de erkende platformen zich voor de toekomst in regel moeten stellen met de geldende fiscale regelgeving. "Dat betekent dat de erkende platformen ervoor moeten zorgen dat het effectief gaat om dienstprestaties tussen particulieren.”