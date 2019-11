Delhaize wint marktaandeel, winstmarges zakken jv

06 november 2019

08u39

Bron: belga 1 Economie Supermarktketen Delhaize heeft het voorbije derde kwartaal marktaandeel gewonnen in ons land. Wel zakten de winstmarges. Dat blijkt uit de kwartaalresultaten van de Nederlands-Belgische fusiegroep Ahold Delhaize.

De Nederlands-Belgische supermarktreus realiseerde in het derde kwartaal een omzet in België van 1,253 miljard euro. Dat is 2,1 procent meer dan een jaar eerder. Op vergelijkbare basis en zonder effecten van de kalender was er een lichte daling met 0,6 procent. De online-verkopen stegen 17,2 procent.

De operationele winst in ons land daalde 14 procent tot 31 miljoen euro. De winstmarge in het derde kwartaal zakte van 3,2 procent vorig jaar naar 2,8 procent dit jaar. Ahold Delhaize zegt dat dit vooral te wijten is aan "hogere logistieke uitgaven".

De omzet van de hele groep Ahold Delhaize steeg in het derde kwartaal 5,8 procent tot 16,7 miljard euro. Daarvan is omgerekend meer dan 10 miljard euro afkomstig uit de VS. De operationele winst bedroeg 679 miljoen euro, een stijging met 1,1 procent.