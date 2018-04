Defensie zoekt 450 technische profielen TT

12 april 2018

15u35

Bron: Belga 0 Economie Het leger heeft het moeilijk om voldoende technisch geschoolde mensen te vinden. Er moeten 450 vacatures voor technische profielen ingevuld worden. Daarom organiseerde Defensie vandaag een jobdag in de kazerne van Peutie in Vilvoorde. Daar waren ongeveer 250 jongeren aanwezig.

Het leger heeft vooral een tekort aan technisch geschoold personeel bij de onderofficieren, dat is het middenkader. Daar zijn 40 procent van de vacatures technische profielen, tegenover 26 procent bij de officieren en 15 procent bij de soldaten/matrozen. De grootste nood is er bij de luchtmacht en de marine.

"In het moderne leger spelen hightechmiddelen een steeds grotere rol: voertuigen, schepen, vliegtuigen maar ook wapensystemen zitten boordevol software. Daardoor wordt de nood aan technisch personeel steeds groter", verduidelijkt luitenant-kolonel Dominiek Saelens, die verantwoordelijk is voor jobmarketing. Defensie moet echter concurreren met de privésector en wordt geconfronteerd met de krapte op de arbeidsmarkt.

Een factor die een rol kan spelen bij het aantrekken van arbeidskrachten, is de verloning. Volgens luitenant-kolonel Saelens is die echter relatief gelijklopend aan de privésector. Elders op de jobbeurs is te horen dat het wel degelijk moeilijk opboksen is tegen bedrijven die hoge salarissen bieden. In elk geval wordt het loon duidelijk gecommuniceerd aan de potentiële rekruten. Een soldaat die twee jaar in dienst is, verdient 1.568,98 euro netto. Een onderofficier verdient na twee jaar 1.674,30 euro. Een officier met een masterdiploma in de ingenieurswetenschappen kan rekenen op 2.334,19 euro netto.

Tot nu toe brengt het tekort aan technische profielen de werking van het leger niet in gevaar, aldus Saelens. "We blijven evalueren of er kritische tekorten ontstaan. Dat hangt volledig af van de evolutie van de arbeidsmarkt. Als de situatie problematisch wordt, moeten we bekijken hoe we dat kunnen opvangen. Het gaat immers om essentiële functies. Dat kan bijvoorbeeld door zelf mensen op te leiden."

Het leger zoekt ook mensen voor burgerfuncties, bijvoorbeeld bij de cyberafdeling. Die afdeling, die enkele jaren geleden opgericht is, beschermt militaire doelwitten tegen cyberaanvallen. Momenteel zijn er een vijftigtal vacatures. Het cyberleger is vooral op zoek naar mensen met een diploma informatica of elektronica, al is zo'n diploma zelfs geen noodzaak. Heel wat cyberexperts pikken hun vaardigheden immers op buiten de leslokalen, via de talrijke beschikbare onlinecursussen of gewoon in hun vrije tijd. "In alle toekomstige conflicten zal cyberveiligheid een rol spelen. Alle systemen zijn immers hypergeconnecteerd. Nu al is de mogelijke impact van een cyberincident enorm. Dat gaat in de toekomst nog veel erger worden", benadrukt een militair het belang van de afdeling.

De 18-jarige Brit, die elektromechanica studeert, is in elk geval overtuigd van een toekomst bij het leger. Ze wil avionics, vliegtuigelektronica, studeren. "Het leger spreekt mij heel erg aan, het is eigenlijk een kinderdroom", zegt ze. Als voordelen ziet ze het kameraadschap onder militairen, de gratis opleiding, de verloning tijdens de opleiding en de werkzekerheid.