Deense rederij Maersk schrapt 2.000 banen

13 oktober 2020

14u46

De Deense rederijreus AP M Møller-Maersk gaat wereldwijd 2.000 werknemers de laan uitsturen. De onderneming telt momenteel meer dan 80.000 werknemers verdeeld over 130 landen. De banen verdwijnen in het kader van een begin vorige maand aangekondigd nieuw herstructureringsproces.

De jobs sneuvelen in de afdelingen 'Ocean' en 'Logistics & Services'. Maersk legt in het derde kwartaal een provisie van 100 miljoen dollar (84,8 miljoen euro) aan voor de herstructurering. Maersk kondigde het nieuws aan met de publicatie van voorlopige kwartaalcijfers. In het derde kwartaal bleef de omzet net niet stabiel: -1 procent tot 9,9 miljard dollar (8,4 miljard euro).

In weerwil van het banenverlies stevent het bedrijf volgens topman Søren Skou af op een sterk derde kwartaal. De volumes herpakten zich sneller dan verwacht, de kosten bleven onder controle en de tarieven namen toe, klinkt het onder meer. Idem voor het vierde kwartaal, waardoor het bedrijf de verwachtingen voor heel 2020 optrekt. Vanwege de coronapandemie blijven de vooruitzichten voor 2021 onduidelijk.