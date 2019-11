De wereldeconomie heeft er baat bij als u 15 minuutjes extra per dag gaat wandelen kv

06 november 2019

04u01

Bron: Reuters 0 Economie De wereldeconomie kan met maar liefst 90 miljoen euro gestimuleerd worden als werkgevers erin slagen om hun personeel aan te moedigen om te voldoen aan de richtlijnen van de Wereldgezondheidheidsorganisatie voor lichaamsbeweging. Dat blijkt uit een analyse van de economische impact van activiteit.

Vijftien minuutjes extra per dag wandelen of één kilometer per dag gaan joggen, verhoogt de productiviteit en verlengt de levensverwachting. Dat draagt op zijn beurt bij tot meer economische groei. Dat blijkt uit een studie van ziekteverzekeringsgroep Vitality en denktank RAND Europe.

De economische boost is het gevolg van een lagere mortaliteit. Mensen zullen immers langer leven, werken en bijdragen aan de economie, stellen de auteurs van de studie, en personeelsleden zullen minder ziektedagen opnemen.



Volgens Hans Pung, directeur van RAND Europe, wijst de studie op een “opmerkelijke relatie tussen inactiviteit en productiviteitsverlies” en biedt ze beleidsmakers en werkgevers “nieuwe perspectieven voor de manier waarop ze de productiviteit van hun populaties kunnen verbeteren”.

150 minuten per week

De Wereldgezondheidsorganisatie raadt aan dat volwassen wekelijks minstens 150 minuten lichaamsbeweging van gematigde intensiteit hebben of 75 minuten van intense lichaamsbeweging. Uit een studie in 2018 bleek dat zo’n 40 procent van de volwassenen in de VS, 36 procent in het Verenigd Koninkrijk en 14 procent in China onvoldoende lichaamsbeweging hebben.

De studie van RAND en Vitality is deels gebaseerd op data van zo’n 120.000 mensen verspreid over zeven landen. Vervolgens maakten de onderzoekers een projectie van de mogelijke economische voordelen van toegenomen fysieke activiteit wereldwijd en voor 23 individuele landen.

De studie toonde ook aan dat inactieve 40-jarigen hun levensverwachting met gemiddeld 3,2 jaar kunnen verlengen door 20 minuten per dag te gaan joggen.