De vraag van vandaag: hoe is het begrotingstekort zo kunnen exploderen? Redactie

06 februari 2020

22u11

Bron: VTM Nieuws 1 Economie Het tekort op de begroting zal tegen eind dit jaar opgelopen zijn tot 2,4 procent, of 12 miljard euro, zo bleek vanmorgen. Hoe kan het begrotingstekort zo fel opgelopen zijn? Het is onze vraag van vandaag, waar financieel expert Paul D’Hoore een antwoordt op geeft.

Het begrotingstekort eind dit jaar is een verviervoudiging van het tekort over een periode van vier jaar. Bijzonder hoog dus. En dat komt deels door de politieke situatie waar we inzitten: een regering maakt normaal gezien in de herfst een begroting op, om in de lente een begrotingscontrole uit te voeren om te kijken of de cijfers nog kloppen. Maar België heeft al sinds december 2018 geen volwaardige federale regering meer, toen N-VA eruit stapte en de regering-Michel in lopende zaken ging.

In de aanloop naar de verkiezingen van mei vorig jaar is er dan ook geen begrotingscontrole geweest. “Men heeft dus eigenlijk een jaar geleden al de cijfers niet meer gecontroleerd”, zegt D’Hoore. Dat heeft geleid tot het tekort van vorig jaar van 9 miljard euro. Bovendien zitten de tekortkomingen van toen, er ook nog altijd gewoon in, en dat vermenigvuldigt zich.”

De staatsschuld van meer dan 460 miljard euro moeten we gelukkig niet wegwerken. “De overheid gaat schulden aan, niet om ze af te betalen, dat is eigenlijk verworven voor altijd. Je hebt een historische overheidsschuld en die blijft zoals ze is zolang er een begroting is zonder overschotten. Niet veel landen hebben dat, en wij al zeker niet. Als we al een begroting in evenwicht zouden hebben, zou de staatsschuld blijven zoals ze is. Maar we hebben een tekort, dus het wordt altijd maar groter.”

Met de lage rentestand is dat echter voorlopig geen groot probleem. “Er is daardoor geen urgentie om iets te doen, en ook geen regering om iets te doen.”