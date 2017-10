De toekomst van de NMBS: dit verandert er allemaal voor u, de reiziger FT & ARA

Spoorbaas Sophie Dutordoir maakt van veiligheid en communicatie NMBS' stokpaardjes. En dat moet u, de reiziger, zo snel mogelijk merken. Wij lijsten een aantal veranderingen die de komende jaren gepland staan, even voor u op.

1. Routeplanner wordt uitgebreid

De communicatie naar de reizigers moet pakken beter, liet Dutordoir meermaals uitschijnen. En vooral: sneller. Zo heeft ze het plan opgevat de routeplanner uit te breiden, zodat de reiziger nog beter kan zien welke trein vertraging heeft en welke niet. Dat kan nu ook al, maar verloopt niet altijd optimaal. Een app - zoals bij vliegtuigen - toont waar de trein zich bevindt, wanneer hij precies aankomt en vertrekt. "De veranderingen zullen snel merkbaar zijn", zegt de spoorbaas nog. "Om de drie maanden zetten we een nieuwe stap."



Extraatje: wie wacht op de trein, hoeft niet voor verrassingen te komen staan wanneer een oud treinstel komt aangetuft. Welk type trein, uit hoeveel wagons die bestaat, of er stopcontacten zijn, wat de alternatieve routes zijn en waar de eerste en tweede klasse zich bevinden: alles wordt raadpleegbaar.

2. Welke winkels zijn er in welk station?

De twee infoborden die nu al in de coupés van de nieuwe treinen hangen, zullen binnenkort ook tonen of het station waar de trein halt houdt winkels heeft. Kan ik er als reiziger een krant kopen? Of een broodje? Is er wifi in het station? Kan ik er mijn gsm opladen? Kan ik er (deel)fietsen huren? Waar bevindt het busperron zich?

3. Wifi in stations, in elke trein 3G

In het eerste trimester van 2018 moeten de twintig grootste treinstations van ons land uitgerust zijn met wifi. Bijkomend: wie op de trein zijn of haar smartphone of tablet gebruikt om te surfen, moet in elke trein, in elke gemeente of stad op internet kunnen (via 2G, 3G of 4G). Overal en altijd bereikbaar dus, zelfs wanneer de trein door een tunnel rijdt.

4. Weg met megalomane stations

Weg met megaprojecten. Stations zijn stations en niets meer. "De tijd van overgedimensioneerde stations is voorbij." Dutordoir haalde kort het station van Oostende aan, waar een cafétaria voor treinpersoneel volledig gerestaureerd is in de oude art deco-stijl, terwijl er al een kantine is. "Overbodig", noemt ze het. "We gaan ook geen busstations meer bouwen in Jamaica bijvoorbeeld", schimpte ze nog. "Onze corebusiness is de treinreiziger." Op til zijnde projecten in stations worden herbekeken.

Het station van Oostende.

5. Luchthaven Charleroi beter bereikbaar

Wie een vlucht geboekt heeft via de luchthaven van Charleroi, moet via het openbaar vervoer - lees: de trein - makkelijker op zijn of haar bestemming geraken. Zo wordt Brussels South Airport beter bediend via de stations van Fleurus (op de lijn Charleroi-Leuven) en Luttre (op de lijn Charleroi-Brussel). Preciezer: het gaat om respectievelijk twee en drie treinen per uur.

6. (Nog) geen treinen zonder begeleider

Dutordoir is niet van plan om treinen te laten rijden zonder treinbegeleider, een zogenaamde 'one man car' met enkel de bestuurder. Voorlopig toch niet, want ze wil het wel verder blijven bestuderen.



De 'one man car' veroorzaakt vooral bij de vakbonden ongerustheid. "Zolang enkele basisdingen - goede klantencommunicatie en een veilig vertrek van de treinen - niet vervuld zijn, vind ik dat we de job van treinbegeleider niet kunnen schrappen", stelde de spoorbaas. "In vergelijking met de buurlanden zijn we de enige die het nog niet doen. Maar nu is het nog te vroeg." Dat de reiziger best tevreden is over de treinbegeleiders, door Dutordoir meermaals "bijoux van mensen" genoemd, speelt ook een rol.

Zolang enkele basics - goede klantencommunicatie en een veilig vertrek van de treinen - niet vervuld zijn, vind ik dat we de job van treinbegeleider niet kunnen schrappen Spoorbaas Dutordoir

7. Problemen na een ongeval inperken

Kort gezegd: na een (persoons)ongeval op de sporen, moet de perimeter zo klein mogelijk gehouden worden. Wanneer er zich bijvoorbeeld problemen voordoen op de sporen in Brussel, mag dat in het station van Aalst geen invloed hebben.

8. Automatisch remsysteem voor alle treinen

Sinds 2012 is 99,9 procent van de treinen in ons land uitgerust met veiligheidssysteem TBL1+. Dat gebeurde versneld na het treinongeval in Buizingen in 2010.



Een nieuw systeem, ETCS, is op dit moment slechts bij een minderheid van de treinen in ons land geïnstalleerd. Het gaat vooral om internationale treinen. Tegen 2023 moeten álle stellen echter uitgerust zijn met het remsysteem. Door het rood of oranje rijden behoort dan voorgoed tot het verleden. Dutordoir wil ook blijven inzetten op de vorming en begeleiding van treinbestuurders.

9. Stel de conducteur eens een vraag

Ook hier: communicatie. Treinbegeleiders moeten bereikbaar zijn, voor collega's én passagiers. Het idee: elke treinbegeleider krijgt een tablet. Wie hem of haar een vraag wil stellen, zal dat makkelijk via digitale weg kunnen. En ook de papierberg wordt verkleind. Tot nu toe kregen treinbegeleiders hun planning nog op papier. Ook dat moet digitaal.

10. Tarieven worden herbekeken

De NMBS maakt momenteel gebruik van liefst 92 verschillende tarieven, maar die zijn niet altijd goed afgestemd op de noden van de reizigers. Sommige werknemers die drie dagen met de trein naar het werk reizen, maar de overige twee dagen van thuis werken, hoeven niet langer de volle pot te betalen. "Formules worden aangepast zodat het tariefaanbod aantrekkelijker wordt", klinkt het. Over concrete prijzen had Dutordoir het nog niet.

"Formules worden aangepast zodat het tariefaanbod aantrekkelijker wordt Spoorbaas Dutordoir

11. Roltrappen en liften zullen weer werken

Eenvoudig: nog te veel roltrappen en liften die naar perrons leiden, doen het niet. En dat is vooral voor gehandicapten problematisch. "Kan niet", klinkt het en dus wordt ook daar met spoed aan gewerkt.

Sophie Dutordoir maakt deze middag trouwens brandhout van het beleid van haar voorgangers. "Er heerst een quasi militaire hiërarchie bij de NMBS", klinkt het.