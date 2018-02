De Persgroep Publishing en Medialaan worden één bedrijf Belga

01 februari 2018

15u06

De Persgroep Publishing en Medialaan smelten samen tot één mediabedrijf. Na de eerdere goedkeuring eind december 2017 door de Belgische Mededingingsautoriteit, is de transactie tot de overdracht van de Medialaan-aandelen van Roularta naar De Persgroep definitief afgerond. Peter Bossaert wordt de nieuwe CEO van de mediagroep, die later ook nog een nieuwe naam krijgt.

Begin oktober 2017 kondigde Roularta aan dat het zijn belang van 50 procent in Medialaan zou verkopen aan De Persgroep, die zo de enige eigenaar wordt van Medialaan. Omgekeerd nam Roularta de aandelen van De Persgroep in Mediafin, uitgever van onder meer De Tijd en L'Echo, over. De Persgroep Publishing geeft onder meer Het Laatste Nieuws, De Morgen, Story, Humo en Dag Allemaal uit. Medialaan is de moederholding van onder meer VTM, Q2, Caz, Vitaya, VTM KIDS, Q-Music en JOE.

Roularta kondigde vanochtend aan dat de verkoop van de participatie van 50 procent in Medialaan aan De Persgroep definitief is afgerond. Deze middag kondigden De Persgroep en Medialaan dan aan dat beide bedrijven samensmelten tot één mediabedrijf. De nieuwe organisatie krijgt het komende jaar verder vorm met de bedoeling om dit jaar nog operationeel te zijn.

"De uitbreiding van de deelneming in Medialaan is van grote strategische waarde voor onze groep", zegt Christian Van Thillo, CEO van De Persgroep. "We hebben nu alle troeven in handen om een multimediale onderneming te bouwen met een getalenteerd team en prachtige merken in televisie, radio, mobile, nieuwsmedia en magazines. We willen onze bestaande media verder versterken en volop inzetten op versnelde digitale groei."

Digitale groei

Het eengemaakte bedrijf beschikt naar eigen zeggen over "unieke expertise en de nodige schaal om sterke digitale groei" te realiseren. Het wordt strategisch aangestuurd door een executive team dat bestaat uit CEO Peter Bossaert, CFO Nathasja Van Bael, Chief Content Officer (CCO) Erwin Deckers, CMO Dirk Lodewyckx en managing director sales Ben Jansen. Rudy Bertels, COO van het moederbedrijf De Persgroep, zetelt ook in het executive team.

Peter Bossaert vindt het alvast fantastisch om "een bedrijf te mogen leiden dat zoveel mooie media en zoveel talenten in huis heeft". "We kunnen nu digitaal veel sneller gaan groeien, meer investeren in technologie, data en expertise en we willen dat doen met media die het vertrouwen waard zijn van al onze klanten, mediagebruikers en adverteerders. Meer dan ooit zijn kwaliteit en vertrouwen essentieel in alles wat we doen. Daarin willen we onderscheidend zijn."

De gefuseerde onderneming, die ook een nieuwe naam krijgt, zal 1.669 mensen tewerkstellen en een jaarlijkse omzet maken van 625 miljoen euro.