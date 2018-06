De Persgroep Publishing en Medialaan nemen uitgeverij van EOS over HA

29 juni 2018

15u55

De Persgroep Publishing en Medialaan, die vanaf volgend jaar een nieuw mediabedrijf zullen vormen, nemen de Belgische uitgeverij Cascade over. De mediabedrijven hebben daarvoor een akkoord op zak met eigenaar Audax, een Nederlands mediabedrijf.

Cascade geeft tijdschriften uit zoals het weekblad Primo, het wetenschappelijke maandblad EOS, het wielermagazine Bahamontes, het magazine Motoren en Toerisme en het meidenblad For Girls Only.

"De titels van Cascade zijn een hele mooie aanvulling op ons magazineportfolio", zegt Erwin Deckers, CEO ad interim van De Persgroep Publishing/Medialaan.

De Cascade-bladen vormen een mooie aanvulling op de portefeuille van Medialaan/De Persgroep Publishing, verduidelijkt ook woordvoerster Sara Vercauteren. "Er zitten doelgroepen bij die we vandaag niet bereiken."

De 26 medewerkers van Cascade maken de overstap naar De Persgroep Publishing en Medialaan. De leiding van Cascade, Koen De Buck en Kristine Ooms, zullen mee de intregatie bekijken, "om de titels optimale toekomstkansen te bieden". "Op korte termijn blijven ze de onderneming verder aansturen vanuit de huidige kantoren in Antwerpen", zegt Deckers.

De topman van Audax, Hubert De Leeuw, wijst nog op de goede relatie met De Persgroep. "Het is mijn overtuiging dat het de juiste thuis is voor de tijdschriften van Cascade." De overname is volledig afgerond.